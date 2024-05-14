Keşansporlu fubolculardan önemli açıklamalar

Keşanspor futbolcuları Ramazan Akarsu ve Eren Daniş İGFA’ya özel açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor futbolcularından ve Amatör Milli Takımın Marmara Kadrosu’na seçilen Ramazan Akarsu ve Eren Daniş, Edirne İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir ile görüşüp sorularını yanıtlayarak Keşanspor ile ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

Erdoğan Demir: Hangi takımda futbola başladınız?

Ramazan: Futbola Merkez Efendi Kulübü’nde başladım. 3 yıllık bir altyapı eğitiminden sonra Altınordu Kulübü’ne transfer oldum. Orada 1 yıl oynadım. Ondan sonra ailevi nedenlerden dolayı geri döndüm. Daha sonra Beylerbeyispor’a transfer oldum. Beylerbeyi takımı 3.Lig’de idi, oradan düştü. Daha sonra Bölgesel Amatör Lig’de Kastamonuspor, Alibeyköyspor, Çerkezköyspor, Ezinespor ve en son Nişantaşıspor’a gittim. Bu sezon başında da Keşanspor’a transfer oldum. 7 yıllık bir futbol geçmişim var. Ben 25 yaşındayım.

Eren Daniş: Benim futbola başlamam biraz garip oldu. Tesadüfen hocalarımın tavsiyesi üzerine futbola başladım. 2021 yılında ilk lisansım çıktı. Edirne de okurken Edirne Mega Genç’te futbola başladım. İki kere şampiyonluk yaşadıktan sonra Keşanspor’a sezon başında transfer oldum. 23 yaşındayım.

Erdoğan Demir: Şu anda grupta 18 golle en fazla gol atan iki oyuncudan birisin. Gebzesporlu Adem de 20 golle senin önünde. Bütçelere baktığımızda arada çok büyük fark var. Sen bu başarını neye bağlıyorsun?

Ramazan Akarsu: Öncelikle takımımdaki arkadaşları hepsi çok karakterliler, huzurlu bir arkadaş ortamımız var. Ben onlardan güç alıyorum. Zaten sahada bana pası Eren veriyor, diğer arkadaşlarım veriyor. Hep beraber hareket ettiğimiz için ben de kendimi psikolojik olarak iyi hissettiğim için benim için de kariyer sezonum oldu. İlk defa bu kadar kendimi iyi hissedip, bu kadar iyi antrenman yapıp, bunların da etkisi çok büyük. Bence arkadaşlığın gücü. Takım ruhu, hep birlikte arkadaş kardeş olduk.

Erdoğan Demir: Statü gereği oyuncuların değişiklik olayı oluyor. Genç oyuncular zorunlu olarak genç oyuncularla oyundan alınıyor. Eren sen doksan dakika oyunda olsan. Daha etkili olacağına inanıyor musun?

Eren Daniş:Bence her futbolcu için bu böyledir. Ne kadar fazla dakika oynarsan o kadar çok pozisyon gelme ihtimali var. O kadar çok mücadele etme ihtimali var. Bu bence bir futbolcuya artı yazar. Futbolcu ne kadar çok dakika oynarsa o kadar çok tecrübe edinir, ne kadar çok tecrübe edinirse de takımına daha fazla katkısı olur.

Erdoğan Demir: İsmet hoca gittikten sonra Cihan Yeşilırmak, Nevruz Kaldı ve Feyzullah Hardal takımın başına geldi? İsmet Hoca da takıma büyük katkısı oldu. Daha sonra bu görev değişikliğinden sonra neler yaşandı? Ramazan Akarsu: İsmet hoca varken de iyi çalışıyorduk. Onun taktikleri de sistemi de bambaşkaydı. Cihan hoca, Nevruz Hoca ve Feyzullah Hoca bizlere hem ağabeylik yaptılar. O bize o güveni verdi. Biz de o güveni gördükten sonra çok iyi çalıştık. Bir ara 7-8 hafta mağlup olmadık. İkinci devre de Çorluspor 1947 ile Gebze’ye mağlup olduk. Şartlarımız daha güzel olsaydı daha güzel bizi evimizde kimse kolay kolay yenemezdi. Cihan hocam, Feyzullah Hocam ve Nevruz Hocam bizim çok arkamızda durdular. Cihan hoca futbolculuğu yeni bıraktığı için iletişimi bizimle çok çok iyi olduğu için bunları sahaya yansıtabiliyor. Uzunköprü ile aramızdaki farkı çok açmıştık.Ondan sonra daha rahat bir hal aldık.Biz elimizden geleni yaptık. Pazar günü de elimizden geleni yapacağız.

Erdoğan Demir: Keşanspor taraftarı için ne diyeceksiniz?

Eren Daniş: Keşanspor taraftarı bize çok büyük destek oluyor, bize güven veriyor. Taraftarımızı arkamızdaki bir güç olarak hissediyoruz. Bununla beraber arasıra kötü söylemlerde oluyor, haklılar onlar da bizim daha iyi olmamız için bunu söylüyorlar. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Gerçekten iyi bir arkadaşlığımız var. Herkes birbirinin açığının kapatmayı çalışıyor saha içerisinde, Herkes daha iyi mücadele etmeye çalışıyor.

Ramazan Akarsu: Keşanspor taraftarı çok önemli bizim için. Keşanspor ve taraftarı hep aklımda kalacak. Unutulmayacak bir taraftarı var. Keşanspor için taraftar çok büyük bir güç. Kendi sahamızın dışında da deplasmanlara da gelmeye çalışıyorlar. Bizim şartlarımız biraz daha iyi olabilseydi çok farklı şeyler konuşabilirdik burada şu anda. Ama taraftar devam ettiği sürece Keşanspor, yine iyi yerlere her zaman gelir.

Erdoğan Demir: Kulüpler için tesisleşme çok önemli, bu konuda Keşanspor tesisleşememiş bir kulüp bu konuda ne diyeceksiniz?

Eren Daniş: Bir kulübün tesisi olmadan çok başarılı olmayacağını sanmıyorum. Çünkü bir aile ortamı şart, biz birbrimizle bir arkadaşlık yaptık, dostluk yaptık. Hocalarımız da bize çok destek oldu. O ortamı sağlamak için bir kere kesinlikle tesis olması şart. Onlarla baş başa zaman geçirebiliyorsan, onlarla aynı espriye gülebiliyorsan, aynı oyunları onlarla oynayabiliyorsan, onlarla oturup dertleşip konuşabiliyorsan o tesisin sayesinde olur. Bundan dolayı bence tesis şart.

Ramazan Akarsu: Batman’dan gelen arkadaşımız var, Urfa’dan gelen arkadaşımız var, İstanbul’dan gelen arkadaşımız da var. Tesis olmadan başarı ne kadar olur diyorsan bu kadar olur. Bizim bu sene yaptığımız Tesisimiz var gelişmesi gerekiyor, ama dediğim gibi bir arkadaşlık, aile ortamı olduğu için biz bunu sorun etmedik.Biz bunu avantaja dönüştürdük. Hep beraber olduğumuz için sıkı fıkı olduğumuz için bu başarıya dönüştü. Son haftaklarda aldığımız 3-4 mağlubiyetimiz var. Çok alınabilecek mağlubiyetler değildi bunlar. Farklı nedenlerden dolayı aldık bu mağlubiyetleri, tesis önemli bir unsur.

Erdoğan Demir: Sarayspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ettik ve maçın hemen ardından Keşanspor Yönetimi istifa ettiğini açıkladı. Bu istifayı futbolcu olarak nasıldeğerlendireceksiniz?

Eren Daniş: Bu anlamda bir bilgimiz ve haberimiz yoktu. Bir yorum yapamayacağım bu yüzden.

Ramazan Akarsu: Yönetimin yaptığı çok hatalar oldu son bir ay içinde ama takımın kazandığı bir haftada tebrik dahi etmeden bu istifa biz futbolcuları çok üzdü. Biz çok üzüldük, hatta Saray’dan yolda gelirken bunun haberini aldık. Bizi tebrik etmek için kimse aramadı. Yöneticilerimiz deplasmana pek gelmiyordu. Son 1 aya kadar aslında bir sıkıntımız da yoktu. Ne olduysa son 1 ay oldu. Bir anda görevi bıraktılar. Sebebi nedir, bilmiyorum. Herkesizn kendine çizdiği bir yol var, biz bir vedalaşmayı helalleşmeyi ligin bitmesini beklerdik. Biz de İFA maçından sonra bu istifanın yapılmasını beklerdik. Ama beklemediler, öyle uygun gördüler.

Erdoğan Demir: Keşanlı oyuncularla diyaloğunuz nasıl?

Eren Daniş: Keşanlı arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Ben Edirne insanına uzak değilim. Edirne de benim 3 senem geçti. Edirne’nin kültürünü neşesini çok iyi bilirim. Bütün Keşanlı arkadaşlarımla tam bir uyum içindeyiz. Onlar bize burada hiçbir zaman misafir olduğumuzu hissettirmedi. Bize sıcak davrandılar.

Ramazan Akarsu: Keşanlı kardeşlerimiz de tüm takımda bir aile gibiyiz.

Erdoğan Demir: Amatör Milli Takımı’nın Marmara Karması’na seçildiniz? Hedefiniz nedir?

Eren Daniş: Ben Amatör Milli Takım kadrosuna ikinci defa seçildim. Bu görevi beni layık gördü. İlk seferinde de güzel anılar yaşadık hocalarımla.Güzel bir gurur, ne de olsa bu Milli Takım, senin bu formaya layık görülmen de çok güzel bir şey. Ayrıca Ramazan ile beraber seçilmiş olmakta bizi çok mutlu etti. Onunla da iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Birlikte olmamız bize gerçekten güç katabilir.

Ramazan Akarsu: Sezon başında iyi başladık, ondan sonra arayanlar çok oldu. Transfer teklifleri geldi, benim ayrılma süreci oldu olmadı ben de Keşanspor’da kalmaya devam ettim. İsmail Hoca ve Ali hoca iletişime geçti bir yere gitmezsem Amatör Milli takıma uygun gördüklerini söylediler bana. Ben de tercih yaptım, tercihimi Keşan’dan yana yaptım. Keşanspor taraftarının da bunda etkisi büyük. Amatör Milli takımda Marmara Bölgesi’nde kalmayı tercih ettim.

Erdoğan Demir: İFA maçı öncesi takımdaki hava nasıl?

Eren Daniş: Şu anda takım daha rahat bir şekilde, ligde kaldık. Sakatlıksız bir maç olsun diliyoruz. Son antranmanlarımız yaparkende sakatlıksız olmasını diledik.Çünkü reklax durumdayız.

Ramazan Akarsu: Yönetimi olmayan bir takımız şu an. Cihan hoca, Feyzullah Hoca ve Nevruz Hoca bir de İbrahim ağabey var masörümüz. Başka kimse yok, kahvaltımızı kendimiz yapıyoruz. Maça kendimiz için hazırız, biz maçlara böyle çıkıyoruz. Nitekim Saray maçına da böyle çıktık ve kazandık. Yine İFA maçına çıkacağız, İFA için kader maçı, hayırlısı olsun.

Erdoğan Demir: Önümüzdeki sezon bir transfer var mı? Keşanspor da kalacak mısınız?

Ramazan Akarsu : Arayanlar oluyor, konuşuyoruz. Ben kendim için de güzel bir sezon geçirmişik. Ama benim için önemli olan Amatör Milli Karma. Ben şu an tamamen ona odaklandım. Tatile çıktığım zaman transfer tekliflerini düşüneceğim.

Eren Daniş: Kesinlikle Amatör Milli Takım turnuvası bizim için çok önemli. Turnuva bittikten sonra kararımı vereceğim.

Erdoğan Demir: Erzurum’da Marmara Karması şampiyon oldu bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

Ramazan Akarsu: Yani o gururu yaşarsam, ondan sonrası büyük ihtimalle çok daha ağır olur, çok daha iyi şeyler olur. Kazandığımız takdirde ondan sonra çok farklı hedeflerim değişebilir. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Geçen senenin başında Süper Amatör Lig’e döndüm. Bunun nedeni de şampiyon olmak istememdi. BAL Ligi’ne tekrar transfer oldum, gollerimi yine attım. Geçtiğimiz sezon 15 gol attım. Bu sene sadece bir kulüp için sadece BAL’da 18 gol attım, neden seney 3.Lig veya 2.Lig’de neden ben bunu yapamayayım. Şampiyon olursak Erzurum’da hedeflerim değişir. Bambaşka şeyler düşünebilirim.

Eren Daniş: Tabi ki şu andaki hedeflerimiz ayrı, turnuvayı kazanırsak büyük bir başarı olur. İnsanın hedefleri değişir. Başarı ne kadar büyükse seni arayan soran çok olur.

Demir: Bir takımda hoca oyuncular gidebilir. Bu gayet doğaldır. Ama yönetim mesela İsmet hoca giderken çağır İsmet hocamı, Cihan Hocamı, Feyzullah Hocamı ve Nevruz hocamı. Biz İsmet hocaya takıma verdiği katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi ile yollarımızı ayırıyoruz. Diğer hocalarımızla yolumuza devam edeceğiz denilmiyor. Keşanspor’da da bir çok oyuncu takımdan ayrıldı. Bunlar neden takımdan ayrıldı.?

Ramazan Akarsu: Son 1 aydır bizim yemeğimiz tek öğün. Kahvaltımızı kendimiz hazırlıyoruz, bazen kahvaltılık bulamıyoruz. Feyzullah hocam bize kahvaltılıklarımızı getirdi. Kendi cebinden aldığı da oluyor. İlk defa ben böyle bir şey yaşıyorum. Hem de en iyi geçirdiğim sezonda yaşıyorum ve Keşan’da yaşıyorum. Keşan’a yakıştıramıyorum. Bunlardan dolayı Müslüm ağabey Semih ağabey ve kaleci Emre takımdan ayrıldı. Ben de onların arasında olabilirdim ama benim kişisel hedeflerim olduğu için ben buradayım. Sırf o yüzden değil daha başka sebepleri de var. Tesis yaşanılamaz hale geldiği için çoğu takım arkadaşım takımdan ayrıldım. Mesela ben geçtiğimiz hafta Sarayspor maçı öncesi antrenmanlarımı İstanbul’da yaptım. Saray maçına bir gün kala Keşan’a geldim. Nitekim çıktım aslanlar gibi oynadım. Bu hafta son haftamız, tesis yaşanılabilir bir halde değil. Biz kendi arkadaşlarımızla 1 aydır idare ediyoruz, çok daha kötüydü. Aşçımız vardı, yemek çıkıyordu. Psikolojik olarak iyi olmamız gerekiyor.

Erdoğan Demir: Keşansporlu taraftarlara neler söylemek istersiniz?

Eren Daniş: Keşanspor taraftarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizlerin arkasında çok durdular. Biz de sahada mücadelemizi ettik. Bu kadar başarabildik, iyi de mücadele ettiğimiz maçlar oldu. Kötü de mücadele ettiğimiz maçlar oldu. Ama hiçbir zaman unutmasınlar, hiçbir zaman takıma arkamızı dönmedik. Müslüm ağabey, Semih ağabey, Emre ağabey ama şu an yanımızda değiller ama hala kendileri ile görüşüyoruz. Ağabey kardeş gibiyiz.

Ramazan Akarsu: Öncelikle Cihan hocama, Feyzullah hocama, Nevruz hocama, İbrahim ağabeye, fooğraflarımızı çeken Sonay ağabeye, kendimi ilk defa bu kadar bir kulüpte değerli hissettim. Nitekim bunu da sahaya yansıttım. Taraftarımız Keşan’ın çok büyük güçleri. İyi ki varsınız. Keşanspor bu sezon istediğini yapamadı ama bu kadardı. Ayrıca maçlarımızı canlı olarak yayınlayan Fe TV’den ve Medya Keşan Gazetesi’nden Erdoğan Demir, Alpcan Demir ve İlkay Özel’e teşekkür ediyorum. Sizin payınız Keşanspor’un tanınması için çok önemli idi.

Eren Daniş: Ben tüm üç hocama da teşekkür ediyorum, İbrahim ağabeyime ve taraftarımıza çok çok teşekkür ediyoru. Ayrıca bizleri futbol kamuoyuna tanıtan ve maçlarımızı canlı olarak yayınlayan Fe TV’den ve Medya Keşan Gazetesi’nden Erdoğan Demir’e Alpcan Demir’e ve İlkay Özel’e de teşekkür ediyorum.

Röportajın ardından Keşanspor’un golcü futbolcusu Ramazan Akarsu imzalı Keşanspor formasını Erdoğan Demir’e hediye etti.

Demir’de bu hediyenin çok değerli olduğunu belirterek Akarsu’ya teşekkür etti.