Şampiyonlar için büyük 'Emek'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek Gençlik ve Spor Tesisinin temeli törenle atıldı. Yeni olimpiyat madalyalı sporcuların yetişeceği tesise, Bursa’ya ‘tarihinde ilk kez’ olimpiyat madalyası kazandıran Büyükşehir Belediyesporlu Milli Tekvandocu Hatice Kübra İlgün’ün adı verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’yı sporda da marka kent haline getirmek amacıyla amatör kulüpleri desteklemenin yanında kente ‘farklı branşlarda’ özel spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Emek Mahallesi’nde de ayrıcalıklı bir tesis inşa ediyor. Toplamda bin 420 metrekare kullanım alanına sahip olacak Emek Hatice Kübra İlgün Gençlik ve Spor Tesisinin zemin katında güreş salonu, taekwondo salonu, soyunma odaları ve antrenör odaları yer alacak. Üst kat ise kütüphanesi, sesli okuma salonu, diyetisyen/psikolog odası ve ders çalışma alanları ile gençlik merkezi olarak kullanılacak. Çevre düzenlemesi ve açık otoparkı ile bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan ve yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olması beklenen projede, maliyetin 7 milyon TL’lik kısmı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Olimpiyatlarda mücadele edecek yeni sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği tesislerin temeli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın ve Refik Özen, olimpiyat madalyalı milli sporcu Hatice Kübra İlgün, bölge muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle atıldı.

“Yarınlarımıza yatırım yapıyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçede 600’ü aşkın şantiyede altyapıdan ulaşıma, çevreden tarihi mirasa kadar her alanda yoğun faaliyet içerisinde olduklarını söyledi. Emek ve civarındaki mahallelerin hızla büyüdüğünü, buna bağlı olarak da ihtiyaçların sürekli arttığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu süreçte Ana Kucağı ile alakalı çalışmamızı yaptık. Şimdi ikincisi isteniyor. İnşallah onunla alakalı da çalışma yapacağız. Akpınar'da kentsel dönüşümle alakalı çalışma var. Çamlık Parkı ile ilgili çalışma yaptık, devamı gelecek. Ama inanın, tüm bu çalışmalar içerisinde beni en çok heyecanlandıran, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalardır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, şehrimiz ve ülkemizin yarınlarıdır. Onlar için ne yapsak azdır. İnşallah burası bittiğinde, bölgedeki anne ve babalar o kadar mutlu olacak ki ‘Allah razı olsun. Keşke bunu daha önce yapsaydınız’ diyecekler. İnşallah bunun ikinci etabı var. Yüzme havuzu veya spor salonu anlamında değerlendirme yapıyoruz. Bu arada, Hatice kızımız önde oturuyor. O bizim milli sporcumuz, yüz akımız. Bursa tarihinde ilk defa olimpiyat derecesi elde etmiş bir kardeşimiz. Bu tesise de onun adını veriyoruz. Tesisimiz şimdiden bölgemize ve Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Belediyeciliğin en güzel örnekleri

Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’nın sevda olduğunu, bu şehirde birlik ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını söyledi. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyelerle birlikte AK hizmetlerin en güzel örneklerini Türkiye’ye sunduklarını belirten Özen, gece gündüz demeden, dur durak bilmeden, canla başla Bursalılar için çalıştıklarını ifade etti. Geleceğimiz olan gençlere daha güzel bir Türkiye bırakma hedefinde olduklarını anlatan Özen, “Emek bölgesi, hizmeti fazla fazla hak eden bir bölgemiz. Yaptığı yatırım nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Hatice Kübra İlgün’e de bizlere yaşattığı sayısız gurur nedeniyle tebriklerimi iletiyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çıkartırken bizleri gururlandırdı. Rabbim başarılarını daim etsin” diye konuştu.

Yeni Hatice Kübralar yetişecek

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun açılış programlarıyla şehre değer kattığını dile getirerek, törenlere yetişmekte zorlandıklarını anlattı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Aydın, Hatice Kübra İlgün’ü de başarılarıyla Türk Milleti’nin göğsünü kabarttığı için tebrik etti. Gençlere imkan tanındığında dünyanın en iyi işlerinin başarılabileceğini belirten Aydın, “Yapılan yatırımlar nedeniyle, bundan sonra, birçok Hatice Kübra yetişecektir. Açılan gençlik merkezleriyle birlikte, çocuklarımız daha fazla başarı elde edecektir. Bizler de halkımız ve gençlerimizin hizmetkarı olmayı sürdüreceğiz. Tesisin şehrimiz ve gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Naci Özbay ile Akpınar Mahallesi Muhtarı Sevgi Gültekin de ‘bölgeye kazandırılacak tesis nedeniyle’ Başkan Aktaş’a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte butonun başına geçen Başkan Aktaş, süresi 1 yıl olan inşaatın mayıs ayında tamamlanıp haziran ayında açılması için müteahhit firmanın sorumlularından söz aldı.