Sakaryalı hentbolcular taraftarının önünde kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hentbol liginin 9. haftasında konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımını 36-30’luk skorla mağlup etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 9. haftasında Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı’nı konuk etti.

Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Kulüp Başkanı Cevat Ekşi de yakından takip etti. Ligde oynadığı 8 karşılaşmada 7 galibiyeti olan Büyükşehir, Köyceğiz karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmaya Taner Günay, Oğulcan Güney, Muhammed Miri, Ramazan Döne, Dusan Medic, Onur Ersin ve YuriBabenkov yedilisiyle başlayan Büyükşehir, mücadelenin ilk devresini 16-13 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında taraftarlarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve sahadan 36-30 galip ayrıldı.

Ligdeki 8. galibiyetine uzanan Büyükşehir’de, kaptan Ramazan Döne 12 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.