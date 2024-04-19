Sakaryalı hentbolcular Bahçelievler’de galibiyet arayacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 21 haftasında Bahçelievler Belediyesi’ne konuk olacak Mücadele 20 Nisan Cumartesi günü saat 18 00’da başlayacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 21. haftasında Bahçelievler Belediyesi’ne konuk olacak. Mücadele 20 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’da başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hentbol takımı, Bahçelievler’de galibiyet için sahaya çıkıyor
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 21. haftasında Bahçelievler Belediyesi’ne konuk olacak.
20 Nisan Cumartesi günü Şehit Mustafa Özel Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 18.00’da başlayacak.
Ligde 16 galibiyetle 2’nci sırada yer alan Büyükşehir, deplasmanda kazanarak play-off karşılaşmaları öncesi elini güçlendirmek istiyor.
Büyükşehir ile Bahçelievler Belediyesi arasında oynanacak zorlu karşılaşma THF Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|87
|2. Fenerbahçe
|32
|85
|3. Trabzonspor
|32
|52
|4. Beşiktaş
|32
|48
|5. Rizespor
|32
|48
|6. Başakşehir
|32
|46
|7. Kasımpasa
|32
|46
|8. Sivasspor
|32
|44
|9. Antalyaspor
|32
|42
|10. Alanyaspor
|32
|42
|11. A.Demirspor
|32
|40
|12. Samsunspor
|32
|38
|13. Ankaragücü
|32
|37
|14. Kayserispor
|32
|37
|15. Konyaspor
|32
|36
|16. Hatayspor
|32
|33
|17. Gaziantep FK
|32
|31
|18. Karagümrük
|32
|30
|19. Pendikspor
|32
|30
|20. İstanbulspor
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|30
|68
|2. Göztepe
|30
|60
|3. Kocaelispor
|30
|52
|4. Ahlatçı Çorum FK
|30
|52
|5. Sakaryaspor
|30
|51
|6. Bodrumspor
|30
|49
|7. Boluspor
|30
|46
|8. Bandırmaspor
|30
|46
|9. Gençlerbirliği
|30
|44
|10. Erzurumspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|36
|12. Şanlıurfaspor
|30
|34
|13. Ümraniye
|30
|34
|14. Manisa FK
|30
|33
|15. Tuzlaspor
|30
|32
|16. Adanaspor
|30
|32
|17. Altay
|30
|15
|18. Giresunspor
|30
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|73
|2. Arsenal
|32
|71
|3. Liverpool
|32
|71
|4. Aston Villa
|33
|63
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|33
|48
|9. Chelsea
|31
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|32
|43
|12. Fulham
|33
|42
|13. Bournemouth
|32
|42
|14. Crystal Palace
|32
|33
|15. Brentford
|33
|32
|16. Everton
|32
|27
|17. Nottingham Forest
|33
|26
|18. Luton Town
|33
|25
|19. Burnley
|33
|20
|20. Sheffield United
|32
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|78
|2. Barcelona
|31
|70
|3. Girona
|31
|65
|4. Atletico Madrid
|31
|61
|5. Athletic Bilbao
|31
|57
|6. Real Sociedad
|31
|50
|7. Valencia
|31
|47
|8. Real Betis
|31
|45
|9. Villarreal
|31
|39
|10. Getafe
|31
|39
|11. Osasuna
|31
|39
|12. Las Palmas
|31
|37
|13. Sevilla
|31
|34
|14. Deportivo Alaves
|31
|32
|15. Mallorca
|31
|31
|16. Rayo Vallecano
|31
|31
|17. Celta Vigo
|31
|28
|18. Cadiz
|31
|25
|19. Granada
|31
|17
|20. Almeria
|31
|14