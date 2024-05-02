Tekstilde iflas ve konkordato fırtınası!

Küresel ekonomik kriz Türkiye’deki tekstil sektörünü de vurdu. Türkiye’de özellikle de Bursa’da her gün art arda gelen iflas ve konkordato ilan eden firmalara yenileri eklenmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Son dönemde özellikle konkordato ve iflasların artmasıyla ilgili konuşan Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, konkordatoların sadece Türkiye’de değil, İngiltere, İspanya gibi birçok tekstil ülkesinde yaşandığını söyledi.

Konkordato kararlarının dikkatle incelenerek verilmesi gerektiğini ifade eden Nilüfer Çevikel, bu kararların bu kadar kolay verilmemesi gerektiğini, bu durumun piyasadaki ödeme dengesini bozduğunu kaydetti.

İŞ DÜNYASI DESTEK BEKLİYOR

Hem tekstil hem de otomotivin bulunduğu bir bölgede başkanlık yaptığına dikkati çeken Çevikel, "5 milyar dolar ihracatı olan bir bölge burası. Hem tekstil hem de otomotiv sanayinde ciddi bir sorun yaşanıyor, küresel kriz kaynaklı. Ürünü rafa koymalıyız, nihai tüketiciye satabilmeliyiz. Türkiye büyük markaların tedarikçisi olmaktan çıktı. Büyük markalar üretim için üçüncü dünya ülkelerine kaydı. Bizim yapmamız gereken şey büyük markalar çıkarmaktır. Türkiye’den ciddi markalar çıkmalıdır. Son dönemde krediye erişim imkanı azalan ve nakit akışını yönetmeyi başaramayan şirketle finansal anlamda zor günler geçiriyor. Yüksek faiz ortamı ve hammadde fiyatlarındaki yükseliş firmaları zorlarken, birçok tekstil firması Pazar kaybetme riskiyle karşı karşıya gelmiş durumda. İş dünyası temsilcileri şirket iflaslarının artmaması için önlem alınmalıdır" diye konuştu.