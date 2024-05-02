MSB: Son bir haftada 43 terörist etkisiz

Terörle mücadeleyi sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 43 teröristi etkisiz hale getirirken, hudutlardaki mücadelede ise yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3 bin 133 kişinin 4 ayda yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, son 1 haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 376’sı Irak’ın, 469’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 845 olduğunu duyuran Aktürk, hudutlarda mücadelenin de sürdüğünü söyledi. Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan 9’u terör örgütü mensubu olduğunu, 2 bin 264 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133’e yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 50 bin 860 olurken, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirildi.