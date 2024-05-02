Yıldırım'da Bağlaraltı Pazar Alanı gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 7 pazar alanı projesinden birisi olan Bağlaraltı Pazar Yeri, yüzde 90 oranında tamamlandı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi adına bir taraftan ilçeye modern, konforlu pazar alanları kazandırırken diğer taraftan da mevcut pazar alanlarını daha kullanışlı hale getiriyor. Bu hedef doğrultusunda yürütülen 7 proje kapsamında Yıldırım’a 40 bin metrekare pazar alanı kazandırdı. Bağlaraltı Mahallesi’nde 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılan Bağlaraltı Pazar Yeri’nde 180 pazar tezgâhı, 60 araçlık otopark, mescit, abdesthane, lavabolar ve teknik alanlar bulunuyor.

Sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mevcut pazar yerinin ihtiyaçlara cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, “Alt katı otopark, üst kat ise pazar alanı olacak şekilde planladığımız pazar alanı, insanlarımızın alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilmelerinin yanı sıra bölgemize değer katacak” dedi.

İŞLEVSEL YAPILAR

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bunu yaparken, sadece bir gün kullanılıp haftanın diğer günleri âtıl kalacak yapılar yerine, otoparkları, sosyal tesisleri ve ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü yaşayan tesisler yaparak, inşalarımızın istifadesine sunuyoruz” diye konuştu.