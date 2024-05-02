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İmamoğlu’ndan Şahan’a tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’nin çiçeği burnunda Belediye Başkanı Emrah Şahan’a tebrik ziyaretinde bulundu

GÜNDEM 02.05.2024, 17:34
İmamoğlu’ndan Şahan’a tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli’nin çiçeği burnunda Belediye Başkanı Emrah Şahan’a tebrik ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanarak Şişli Belediye Başkanı olan Emrah Şahan’a tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu ve Şahan, buluşma öncesinde, “Mecidiyeköy Meydanı 2. Etap Düzenlemesi” kapsamındaki Şişli Camii Meydan Parkı’nda incelemelerde bulundu. İBB bürokratlarından çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu ve Şahan, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

“ŞİŞLİ GİBİ MERKEZ İLÇELER, BİZİM HİZMETLERİMİZİN DE VİTRİNİ”

İnceleme gezisinin ardından Şişli Belediyesi’ne geçen İmamoğlu, Şahan tarafından makam odasında ağırlandı. Şahan ve ekip arkadaşlarına tebriklerini iletip, başarılar dileyen İmamoğlu, “Şişli, İstanbul'un göbeği, merkezi. Merkez deyince, İstanbul'da herhalde birkaç ilçenin ismi akla gelir. Onlardan bir tanesi de Şişli. Buralar, sadece kendi nüfusuyla değil, nüfusunun çok katı insanın gündelik yaşamını burada geçirmesiyle biraz da meşhur ilçelerimiz. Belki de nüfusunun bazen 7-8 katına, 9 katına çıkabilen potansiyellere sahip. Bu da şunu gösteriyor: Bir; buranın tabii ona dönük hizmet beklentileri var. İki; bu noktalar, aynı zamanda bizim hizmetlerimizin de vitrini. Bu çift yönlü bakışla, ben, Emrah Şahan Başkanımızın hem mesleki birikimiyle hem belediyecilikte olan epeyce bir sürelik iş birliğimiz ve yol arkadaşlığımız kaynaklı, çok beğenilen işler yapacağına, çok güzel işlere imza atacağına eminim” dedi. 

ŞAHAN’A “İPA” TEŞEKKÜRÜ

“Aynı zamanda Şişli'de, geçmişten bugüne yapılan iyi işlerin devamına, bazı eksik işlerin tamamlanmasına dönük de bir süreç olacak” diyen İmamoğlu, “Ben, kendisine çok üstün başarılar diliyorum. İBB olarak, her ilçemizin yanında olduğumuz gibi, elbette Şişli'yle de çok güzel iş birlikleri ve projeler üreteceğiz. Buna eminim. Çok daha pratik ve çok daha hızlı adımlar atacağız. Özellikle merkez konumundaki bir kısım ilçelerimize dair de örnek bazı işlerin burada hızlı harekete geçmesi, bir prototip gibi oralarda anlık, hızlıca yansımasını sağlayacaktır. Tekrar Emrah Şahan Başkanımıza hem başarılar diliyorum hem de aynı zamanda özellikle 10 yıllık, ama son 5 yıldaki İstanbul Planlama Ajansı'na vermiş olduğu katkılardan dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

“REKOR OYLA ALDIK AMA SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Şahan da İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Şeref verdiniz. Başladık çalışmaya. Başarılı bir seçimdi. Yani burada rekor oyla aldık ama sorumluluğumuzun farkındayız. Sıkı bir çalışmayla başladık Başkanım. Sunumumuzda ilk 30 günde yaptıklarımız var. 147 projemize ilişkin detaylar var. Onları anlatacağız. Belediyenin kendi durumunu anlatacağız. Eylem planlarımızı anlatacağız. İlk 6 ay, 1 senelik planımızı anlatacağız. İş birliklerimiz var. Yapmamız gereken iş birlikleri var. Somut projeler var. Onların üzerinden bir geçmek istiyoruz? Sonrasında da bir iş birliğiyle inşallah süreci birlikte elden geçireceğiz” sözleriyle dile getirdi. 

Tebrik ziyaretinin ardından, İmamoğlu ve Şahan, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Şişli’nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

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