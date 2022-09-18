Sakarya hentbolde 2’de 2 yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. Haftasında konuk olduğu Mihalıççık Spor Kulübü’nü 35-25 mağlup ederek ligde 2’de 2 yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Eskişehir temsilcisi Mihalıççık Spor Kulübü’ne konuk oldu.

Porsuk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, 35-25’lik skorla kazandı.

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi’nin takımı yalnız bırakmadığı mücadelede DusanMedic 7, Oğulcan Güney ve İbrahim Bircan 5’er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Mihalıççık Spor Kulübü’nü 10 sayılık farkla mağlup eden Büyükşehir, puanını 4’e çıkardı.

Büyükşehir Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ümraniye Belediyesi’ni konuk edecek.