Sakarya Büyükşehir'de hentbolda hedef galibiyet

Sakarya'da Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde doludizgin yoluna devam eden Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin 3. haftasında Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı’nı konuk edecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine toplayan temsilcimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak olan ve girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşma, 25 Eylül Pazar günü saat 17.00’da başlayacak.

Tüm taraftarları maça davet eden kulüp yöneticileri, “Büyükşehir hentbol takımımızın 25 Eylül Pazar günü oynayacağı bu önemli karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz. Desteğimizi de mutluluğumuzu da hep birlikte yaşayacağımız ve şehrimizin takımına sahip çıkarak gücümüzü ortaya koyacağımız inancıyla şimdiden taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.