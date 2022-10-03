Potanın Tarzanları'ndan medya günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının medya gününde beİN Sports ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından teknik ekip ve oyucularla yapılan çekimlerde keyifli anlar yaşandı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının Muradiye Spor Kompleksinde düzenlenen medya günü keyifli anlara sahne oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) yeni ekibi Manisa BBSK’nın medya gününde ilk olarak beİN Sports ve Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından teknik ekip ve oyuncularla video ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yerel basın ve ajansların da yer aldığı medya gününde Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Başantrenör Ceyhun Cabadak ve oyuncular basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı.