Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 ayrı operasyonda 5 kişiyi yakaladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyonlardan ilkinde, Büyük Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen A.İ.K. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramalarda A.İ.K.'nin el çantasında 3 tablet 36 adet galara hap ele geçirildi. A.İ.K. hakkında T.C. K 191'den adli tahkikat başlatıldı.

İkinci operasyonda, Büyük Cami Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Ahmet Gücüyener Caddesi kesişiminde D.T. isimli şahıs durduruldu. D.T.'nin üzerinden 0,53 Gr ağırlığında seffaf poşet içinde aliminyum folyo kağıda sarılı uyuşturucu maddesi ele geçirildi. D.T. hakkında da T.C. K 191'den adli tahkikat başlatıldı.

Üçüncü operasyonda, Yeni Mescit Mahallesi Karatepe Caddesi üzerinde O.G. isimli şahıs durduruldu. O.G.'nin üzerinden 1.62 Gr ağırlığında seffaf poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. O.G. hakkında da Cumhuriyet Savcısı talimatıyla T.C. K 191'den adli tahkikat başlatıldı.

Dördüncü operasyonda, Büyük Cami Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda S.Ç. isimli şahıs durduruldu. S.Ç.'nin yapılan kaba üst aramasında 6 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. S.Ç. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Beşinci operasyonda ise, Yukarı Zaferiye Mahallesi Kalebayırı Caddesi üzerinde T.Ü. isimli şahıs durduruldu. T.Ü.'nün yapılan kaba üst aramasında 5 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. T.Ü. hakkında da adli tahkikat başlatıldı.