Muğla Milas deplasmandan üç puanla döndü

Muğla'da Milas Belediyespor Voleybol Takımı Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi 10.hafta karşılaşmasında deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Sporu mağlup etti.MUĞLA (İGFA)- Maçın başından sonuna kadar rakibine karşı üstün bir performans sergileyen temsilcimiz ilk seti 18-25 ikinci seti 22-25 üçüncü ve son seti ise 12-25’lik skorla kazanarak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 28’e çıkaran Milas’ın Efeleri, Alpaslan Endüstri Erkekler Voleybol 1. Ligi A grubunda liderliğini sürdürdü. Kocaeli-Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milas Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

Maç sonu sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Milas Belediye ve Milas Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Tokat, “Galibiyet Milas’a çok yakıştı. Muğla Milletvekilimiz Suat Özcan, Ankara Milletvekilimiz Yıldırım Kaya ve çok sayıda hemşerimizin de bizleri yalnız bırakmadığı maçta; Milas Belediyespor Voleybol Takımımız Kocaeli Büyükşehir Belediyespor karşısında bu önemli maçı 3-0 kazandı. Yolun açık olsun Takım” dedi.