Milli hentbolcu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde

Geçtiğimiz yıl EHF Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'de oynayan ilk Türk oyuncu olan milli henbolcu Beyza İrem Türkoğlu, takımı Team Esbjerg ile EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ikinci kez mücadele edecek.ANKARA (İGFA) - Danimarka temsilcisi Team Esbjerg, Macaristan'ın Budapeşte kentinde oynanacak yarı finalde yarın saat TSİ 19.00'da FTC-Rail Cargo Hungaria takımı ile karşılaşacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Beyza İrem Türkoğlu’nun takımı rakibini elemesi durumunda Györi Audi ETO KC - Vipers Kristiansand yarı final eşleşmesinin galibi ile 4 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da EHF Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Team Esbjerg'in sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, EHF Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 26 gol kaydetti.

Budapeşte'de bulunan MVM Dome'de düzenlenen Dörtlü Final'de 4 Haziran'da TSİ 16.15'te başlayacak üçüncülük maçını da uluslararası hentbol hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek yönetecek. Karşılaşma Tivibu Spor 3'ten canlı olarak yayınlanacak.