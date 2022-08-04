Milli güreşçi Taha Akgül Milas'ta

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milas’a gelerek Milas Belediyesi’ni ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Son yıllarda elde ettikleri büyük başarılarla adından sıkça bahsettiren Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Milas’a geldi. Milas’ta bir takım ziyaretler gerçekleştiren Akgül, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

Ziyaretleri kapsamında Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı da ziyaret eden milli güreşçi Taha Akgül, Başkan Tokat’ın spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, olimpiyat şampiyonu bir milli sporcuyu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Başkan Tokat, “Bugün sayısız başarıya imza atmış, rekorlar kıran ülkemizin en önemli sporcularından bir tanesini belediyemizde ağırladık. Spora dair ilçemize dair birçok konu hakkında sohbet ettik. Milas’ımızda spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Olimpiyat şampiyonumuzdan da çok değerli bilgiler aldık. Kendisine gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Milli sporcu Akgül de Başkan Tokat’a spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek milli takım formasını Muhammet Tokat’a takdim etti.