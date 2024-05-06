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Şehit Mustafa Cambaz anısına üçüncü fotoğraf yarışması

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz” fotoğraf yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı

YAŞAM 06.05.2024, 10:22
Şehit Mustafa Cambaz anısına üçüncü fotoğraf yarışması

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz” fotoğraf yarışmasının üçüncüsü için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına yapılan yarışmanın üçüncüsü, 4 temel kategoride gerçekleştirilecek. Yeni Şafak gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada, 2 özel kategoride de ödül takdimi yapılacak. 6 Mayıs günü başvuruların açıldığı yarışma, 7 Haziran tarihine kadar fotoğraf tutkunlarını bekliyor olacak.

Yarışma, 14 kişiye toplamda 800 bin TL ödül dağıtacak. Yarışmanın ödül töreni Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek.

7 Haziran’a kadar fotoğrafları kabul eden yarışmaya, https://mustafacambazfotografyarismasi.com/ adlı internet sitesinden başvuruluyor.

Yarışma, 2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi  – Serbest Haber), Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber) adlı 4 temel kategoride gerçekleştiriliyor.

Her bir kategorinin birincisi için 80 bin TL, ikincisi için 55 bin TL ve üçüncüsü içinse 35 bin TL ödül verilecek.

HİKÂYEYİ TAMAMLA ÖZEL ÖDÜLÜ

Şehit Mustafa Cambaz’ın hatıraları, geçmişten bugüne süregelen yolculuklarında yeniliklere kapı araladı. Bu yolculuğu takip ederek Cambaz’ın yarıda kalan hikâyesini tamamlayan yarışmanın özel ödülü, geçtiğimiz yıl Ayasofya temasında gerçekleştirilmişti.

Yarışmanın bu seneki Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü ise eski adıyla Yassıada olarak bilinen Demokrasi ve Özgürlükler Adası temasıyla gerçekleştirilecek. Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü kapsamında yarışmacılardan, 2021 yılında açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın fotoğrafları bekleniyor.

7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Yeni Şafak gazetesi, üçüncüsünü gerçekleştirdiği fotoğraf yarışması için özel bir kategori belirledi. Gazze Özel Ödülü ismi verilen kategoriye başvuru kabul edilmezken, Yeni Şafak tarafından Filistin’de yaşananları kadrajına yansıtan fotoğraflar arasından seçilecek Gazze’nin sesini duyuran bir objektife özel ödül takdim edilecek.

ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ’IN HAYATI

Yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekip ulu camileri kayıt altına alan ve 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde yüzlerce vatandaşımız gibi şehit olan Mustafa Cambaz, Yeni Şafak foto muhabiriydi. Foto muhabiri Mustafa Cambaz, ulu camiler, çeşmeler ve tarihi eserlerin fotoğraflarını çekmeyi çok seviyordu. Kadrajına 10 binin üzerinde fotoğraf giren Mustafa Cambaz’ın adına 3.sü düzenlenen yarışmanın yanında, Cambaz’ın kadrajına yansıyan kareler de çeşitli aralıklarla sergilenmişti. 

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