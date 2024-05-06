Başkan Arı’nın işyeri açılışında çocuklarla keyifli anları

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklar için özel olarak tasarlanan bir kafeterya ve eğlence merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 2000 Evler Mahallesi’nde içerisinde çocuklar için çeşitli oyun atölyelerinin bulunduğu "Bal Çocuk Kafe" isimli işletmenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Belediye Başkanı Rasim Arı da katıldı. Burada açılış kurdelesini kesen Arı, çocuklarla bir süre vakit geçirerek oyunlar oynadı. Çocuklara hediyeler dağıtarak ailelerle sohbet eden Arı, daha sonra kafeteryayı gezdi.

İşletme sahibi Ceren Kaçanünlü’yü tebrik eden Arı, kendisine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.