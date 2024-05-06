Bilim Konya'yı gururlandıran ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı paydaşlığıyla kurulan Bilim Konya, İTÜRO'24'de Trafik kategorisinde sergilediği başarılı performansla “Hakem Özel Ödülü”ne layık görüldü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı paydaşlığıyla kurulan Bilim Konya, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Robot Olimpiyatları'nda (İTÜRO'24), Konya'yı temsil eden tek kurum oldu.

İTÜRO'24 kapsamında İstanbul'a gelen Bilim Konya ekibi, kısa bir İstanbul turu gerçekleştirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler bölümünü ziyaret eden ekip, şehrin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışma sürecinde ise Bilim Konya takımları, Mini Sumo, Trafik, Pul Toplayan ve Çizgi İzleyen kategorilerinde mücadele etti.

Özellikle Trafik kategorisinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ekip, Hakem Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Konya'yı başarıyla temsil ederek ödülle İstanbul'dan ayrılan ekip, yarışmada elde ettiği başarıyla Konya'nın teknoloji ve bilim alanındaki potansiyelini bir kez daha göstermiş oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı paydaşlığıyla kurulan Bilim Konya, Bilim Türkiye Eğitimleri kapsamında 6-14, Uzun Dönemli TEKNOFEST Eğitimleri kapsamında 10-18 yaş grubuna hizmet veriyor.