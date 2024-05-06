Manisa'nın Efes'i: Aigai

Manisa Dostlar Meclisi Manisa'nın tarihi alanlarına dikkat çekmek amacıyla Yunusemre ilçesi Köseler Mahallesinde bulunan Aigai Antik Kente gezi düzenledi. Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.Dr.Yusuf Sezgin Manisa Dostlar Meclisi üyelerine Aigai Antik Kenti ile ilgili bilgiler paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi'nin sözcüsü Cihan Canuyar yaptığı konuşmada "Bugün Manisa Dostlar Meclisi olarak Manisa'nın efesi Aigai'ye Manisa'mızın eşsiz tabiat güzelliklerine sahip Yuntdağındaki Köseler köyünde bulunan Aigai antik kentine gezi düzenledik. Aigai antik kenti kazı heyeti başkanı sayın Yusuf Sezgin hocamız bizi karşıladı ve bizlere Aigai antik kentini karış karış gezdirerek geçmişten bugüne kenti anlattı. Daha önce bir çok kez gitmiş olmamıza rağmen hocamızın eşliğinde bugün ayrı bir keyif aldık ve bilgilendik, sevgili hocamıza sonsuz teşekkürü bir borç biliyoruz. Manisa Dostlar Meclisi olarak Aigai'ye ziyaret amacımız hem Manisa için büyük bir turistik değeri daha iyi tanımak hem de Manisalı hemşehrilerimize tanıtabilmek adına bir adım atabilmekdi.

Burası gerçekten görülmesi gereken bir yer, tarihi şehrin sadece yüzde biri açığa çıkmasına rağmen onlarca görülecek kıymette eser gün yüzünde. Manisa Dostlar Meclisi olarak tüm Manisalı hemşehrilerimize, belediyelerimize, odalarımıza, derneklerimize ve de gururumuz Manisalı sanayicilere sesleniyoruz; buranın daha fazla gün yüzüne çıkması için maddi desteğe ihtiyacı var, eğer ki biraz maddi destek sağlayabilirsek ileride buraya tüm dünyadan turist çekebilir, Şehrimizi daha çok tanıtma ve şehrimize turizm geliri sağlama fırsatı bulabiliriz. Burası Şehrimiz için çok önemli bir yer, hep birlikte gerekli destekleri sağlayalım ve Aigai'ye sahip çıkalım.

Yuntdağı zaten çok güzel, Aigai'deYuntdağının içinde, denize de 13 km, Manisalı hemşehrilerimiz hafta sonlarını buraya gelerek geçirebilirler, hiç görmeyenler eminiz ki ziyaret sonrası Manisa'da böyle bir yer mi varmış diyecekler. Gelin, görün ve etrafınıza anlatın, Aigai sizleri bekliyor, 2 bin yıl evvel yürüyen yollardan siz de yürüyün" şeklinde konuştu.

Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.Dr.Yusuf Sezgin ise" Manisa Dostlar Meclisi üyeleri ile birlikte Aigai Antik Kenti gezdik. Aigai Manisa bölgesi içerisinde yer alıyor. Manisalıların bu bölgeye sahip çıkmasını istiyorum. Manisa Dostlar Meclisi üyeleri bugün Aigai Antik Kenti gezdiler ve ilgi ile anlatılanları dinlediler" dedi.

Eski Manisa Milletvekili Faruk Saydam ise "Milletvekili yaptığım sıralarda meclis kürsüsünden konuşma yaparak gündeme getirmiştim. Bugünde Aigai'nin takipçisiyim. Gerek STK gerekse Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Doç.Dr.Yusuf Sezgin hocamızın bu konudaki gayretlerini biliyorum. Aigai konusunda tüm Manisalıların birlik olması destek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Manisa Dostlar Meclisi Üyesi Gizem SatıoğluÖcmenler ise "Gezerek ve görerek Manisamızın kültür varlıklarımızın derinliğini fark ediyoruz. Buraya ulaşım noktasında bazı bölgelerde yollarda sert dönemeçler var. Araçların buraya rahat ulaşması için yol çalışması yapılırsa daha iyi olur .Aigai'de Yunusemre Belediyesinin başlattığı bir tesis çalışması var. Bu tesisin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Şuan Aigai 20 bin ziyaretçi geldiğini öğrendik. Yol ve tesis çalışması bittiğinde inşallah 100 bin ziyaretçileri göreceğiz" dedi.

Manisa Dostlar Meclisi Üyesi Şule Tunalı ise "uzun yıllar hiç gelmemiştim. Doç.Dr.Yusuf Sezgin hocamızdan güzel bilgiler aldık. Aigai'yi canlı olarak gördük. Aigai de yapılması gereken çok işler var. Aigai'nin çok önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum" dedi.

Manisa Dostlar Meclisi Üyesi Seyfettin Ayakyay "Hocalarımızın Aigai üzerindeki çalışmaları çok güzel. Fakat yerel yönetimlerin ilgisizliği bizleri biraz üzdü. Buraların korunması açısından kamera ve ışık sistemi takılması gerekiyor" dedi.

Manisa Dostlar Meclisi Üyesi Bahadır Hoşgül "Bizim için güzel bir gün oldu. Doç.Dr.Yusuf Sezgin hocamızın güzel anlatımı ile burayı yakından tanıdık." dedi.

Manisa Dostlar Meclisi Üyesi Oktay Gökkaya ise Aigai Antik Kente Doç.Dr.Yusuf Sezgin hocamızın önderliğinde ciddi bir çalışma yapılmış. Bu gibi yerlere hep birlikte destek vermeliyiz ve tanınırlığını arttırmalıyız. Türkiye'de ve Dünya'da bu gibi yerleri ziyaret etmek isteyen insanlar çok. Ziyaretler bizlere turizm katkısı da sağlayabilir" ifadelerini kullandı.