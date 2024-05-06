Bursa Gürsu'da çölyak hastalarına özel kahvaltı

Gürsu Belediyesi, sosyal belediyecilik konusunda önemli bir farkındalık çalışmasına imza attığı çölyak hastaları için 9 Mayıs’ta yine çok anlamlı bir etkinlik düzenledi.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi,çölyak hastaları için bir süre önce başlattığı özel çalışma ile sayısız hastaya ve ailesine yardım ulaştırıyor.

Buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli maddeye karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için ilçe genelinde tespit edilen 49 hastaya iki ayda bir ortalama 1.000 TL değerinde gıda yardımı yapan Gürsu Belediyesi yardım paketlerini evlere kadar ulaştırıyor.

Bu kapsamda, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle özel bir kahvaltı programı da düzenleyen Gürsu Belediyesi’nin etkinliğine İş İnsanları Veysel Özdemir ve Gökhan Çakar da sponsor oldu. Gürsu Orman Park’ta düzenlenen kahvaltı programında çölyak hastalarının aileleri de yer aldı.

Hazırladıkları proje ile çölyak hastalarının hayatlarına dokunduklarını anlatan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ İlçemizdeki çölyak hastalarımıza içerisinde tüm gıda ihtiyaçları olan özel bir paket hazırlıyor ve ulaştırıyoruz. Beslenmeleri için alabilecekleri gıda ürünlerinin ne denli pahalı olduğunun farkındayız. Bu nedenle onların zor hayatlarına böyle bir katkı sunmayı hedefledik” dedi.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeni ile hazırlanan kahvaltı menüsünü hastalarla beraber yiyen Başkan Işık, sonrasında hastalarla vakit geçirdi.