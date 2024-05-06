Konya'ya hayran kaldılar

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda Konya’ya gelen Malezyalı tur operatörleri, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek Konya’yı yakından tanıdıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya’nın tanıtım çalışmaları kapsamında Türk Hava Yolları ve Türkiye Tanıtım Geliştirme Ajansı desteğiyle Malezyalı tur operatörlerine yönelik iki gün süren bir organizasyon gerçekleştirildi.

KONYA’NIN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARINI GEZDİLER

Alaaddin Cami ve Tepesi, Karatay Müzesi, Tarihi Bedesten, Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, Akyokuş Kasrı, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille, Darülmülk Sergi Sarayı ile Çatalhöyük Tanıtım ve Karışılama Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan tur operatörleri, Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen sema ayin-i şerifini de takip etti. Misafirler organizasyon kapsamında Konya'nın yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı buldu.

Konya ile ilgili görüşlerini aktaran Malezyalı bir tur operatörü, Konya’nın çok tarihi, güzel ve inanması zor bir şehir olduğunu ifade ederek, “Çatalhöyük’te bütün tarihi bir arada görmek bizi çok mutlu etti. Malezya’dan Konya’ya kesinlikle çokça misafir göndereceğim. Çünkü hiçbir yerde böyle zengin bir tarihe rastlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Konya’nın yapısı itibariyle Malezya’ya en uygun şehir olduğunu belirten bir acenta sahibi ise “Çoğumuz milattan öncesini bilmeyiz ama buraya geldiğimiz günden beri büyük bir tarihe sahip olan Konya’yı çok sevdik, çok beğendik. Milattan önceki tarih bizi daha çok etkiledi. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sayesinde şehir çok güzel bir yüze sahip olmuş. Bu büyük yüze daha çok noktalar eklemesi bizim göndereceğimiz misafirlerin daha çok yerlerin görmesini sağlar. Şimdiye kadar gördüklerim çok başarılı” dedi.

“KONYA’YI ÇOK BEĞENDİK”

Konya’yı çok beğendiklerini kaydeden bir diğer tur operatörü ise özellikle Darülmülk Sergi Sarayı’nı çok fantastik bulduğunu söyleyerek, “Türkiye’yle ilgili baya bilgi edindik, bu binada çok etkilendik. Sadece Konya değil, Türkiye tarihinden de bilgi edinmiş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” görüşlerine yer verdi.