Michaela Astro'nun öngörüsü doğru mu çıkıyor?

Dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, futbol sahalarına yönelik yaptığı açıklamayla dikkatleri çekmişti.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray ve Fenerbahçe çekişmesi devam edecek fakat magazin dünyasının bir ünlü kadınının bu yarışta şampiyonluğu etkileyeceğini, etkiye göre şampiyon belirleneceğini sözlerine eklemişti.

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin, Wanda Nara ile boşanma sürecinde ünlü futbolcunun düşen performansını Galatasaray taraftarının aklına getiren ünlü Astrolog Michaela Astro, camiada da bir endişe yarattı. Michaela Astro yorumları kulislerde konuşulurken gündeme düşen güzel şarkıcı Hadise ve Mauro Icardi dedikodusu bir anda ünlü astroloğun öngörülerini akıllara getirdi. Ünlü astroloğun yorumları Galatasaray cephesini bir telaşa düşürdü.