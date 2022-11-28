Manisalı atletler yine zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm sporcuları Ahmet Bayram ve Özlem Işık, İzmir'de düzenlenen Gazi Hastanesi Otizm Farkındalık yarışında kendi yaş kategorilerinde yine zirvenin sahibi oldular.MANİSA (İGFA) - İzmir Özel Gazi Hastanesi ana sponsorluğunda Otizm Farkındalık Koşusu 600 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Konak Meydanında başlayan 10 kilometrelik parkurda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler, başarılı grafiğini sürdürdüler. Ahmet Bayram 45-49 yaş grubunda şampiyon olurken, Özlem Işık da 20-35 yaş grubunda şampiyon oldu.

Yarış sonunda duygularını paylaşan Ahmet Bayram ve Özlem Işık, kendilerine verilen desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, otizmli çocuklara farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışta şampiyon olan sporcuları tebrik etti. Elmalı, Ahmet Bayram ve Özlem Işık'ın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.