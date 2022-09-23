Manisa'nın 'milli'leri Karate 1 Serias A Kocaeli etabında

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli karetecileri Sümeyye Teke, Nurbade Büber ve Gülçin Akyıldız, Dünya Karate Federasyonunun düzenlediği en önemli organizasyonlarından olan Karatenin Şampiyonlar Ligi’ne katılım için puan toplamak amacıyla Karate 1 Serias A Kocaeli etabında ülkemizi ve Manisa’mızı temsil edecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesporlu milli karateciler, 23-25 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilecek olan Karate 1 Serias A müsabakalarında Dünya ve Avrupa’nın en iyi sporcularına karşı madalya mücadelesi verecek.

Organizasyon hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Antrenörü Ali Eşsiz, "75 ülkeden bin 100 sporcunun yarışacağı Karate 1 Serias A etabında sporcularımız Sümeyye Teke 68 kiloda, Nurbade Büber 61 kiloda, Gülçin Akyıldız da +68 kiloda büyükler kategorilerinde müsabakalara katılacak. Dünya Karate Federasyonunun düzenlediği en önemli organizasyonlarından olan Karate Şampiyonlar Ligine katılmak için puan toplamak amacıyla Kocaeli’de ülkemizi ve Manisa’mızı temsil edeceğiz. Sporcularımıza verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Yönetimimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.