Lüleburgazspor'a yeni sponsor

39 Burda AVM ve Kırklareli Süper Amatör Ligi’nin iddialı takımı Lüleburgazspor, futbol takımının forma ön göğüs sponsorluğu için 1 yıllık sözleşme imzaladı.KIRKLARELİ (İGFA) - Konuyla ilgili açıklama yapan 39 Burda AVM Müdürü Yusuf Devrim Tosun, “Kırklareli Süper Amatör Ligi’nde başarıyla mücadele eden futbol takımlarımızdan Lüleburgazspor ile 1 yıllık forma ön göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladık. Sporu ve İlimizin bu önemli futbol takımını desteklediğimiz için gururlu ve mutluyuz. Lüleburgazspor’un aynı zamanda BAL ligi döneminde de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Birlik ve dayanışmamızla birlikte güçlü Lüleburgazspor takımı oyuncularına da bu yolculukta başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Lüleburgazspor Başkanı Özgür Kaya ise “Şehrimizin iki büyük markası artık yan yana. 39 Burda AVM ile forma ön göğüs sponsorluk sözleşmemizi imzaladık. BAL Ligi dönemini de kapsayacak, uzun süreli ve geniş kapsamlı olacağına inandığımız bir dayanışmanın ilk adımını attık. Bu iş birliğine vesile olan tüm 39 Burda AVM ekibine ve Esas Gayrimenkul yöneticilerine camiamız adına teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir Lüleburgazspor için mücadele eden tüm dostlara selam olsun” dedi.