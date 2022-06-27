Kocaeli'de yelken yarışlarında ödül heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesinde dereceye giren sporculara ödülleri verildiKOCAELİ (İGFA) - Sporun başkenti olma hedefiyle spor etkinliklerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele sahilinde düzenlenen Yelken Trofesinde denize meydan okuyarak dereceye giren 32 yelkenciye ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yelken Trofesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle Başiskele sahilinde gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan Yelken Trofesi hafta sonu yarışlarla devam etti. Pazar günü ise yelkende final heyecanı yaşandı.

32 SPORCUYA ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesinin son gününde yarışlar hava şartları nedeniyle yapılamadı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışların sonuçlarına göre 8 kategoride dereceye giren 32 sporcuya ödülleri verildi.

Ödül törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım, KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, sporcular ve aileler katıldı.

Optimist Genel Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Iraz Zehra Tom üçüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Can Er dördüncü, Derince Yelken Kulübü sporcusu Defne Tan beşinci oldu.

Optimist Kızlar Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış birinci, Optimist Junior Genel Kategorisinde İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Ege Küpçü birinci, Optimist Junior Kızlar Kategorisinde Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü sporcusu Selen Akça birinci, ILCA 4 Genel Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Daphne İakovidis birinci, ILCA 4 kızlar Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Daphne İakovidis birinci, ILCA 4 Junior Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı birinci, ILCA 6 Genel Kategorisinde Derince Yelken Kulübü sporcusu Adnan Zahid Vural birinci oldu.