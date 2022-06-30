Kocaeli'de yaz spor okulları açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 9 branşta organize ettiği Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9 branşta organize edilen Yaz Spor Okulları, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen törenle açıldı.

Kocaeli genelinde spor ve egzersiz yapma alışkanlığının kazanılması, çocuklarda spor kültürü ve sevgisi oluşturmanın amaçlandığı Yaz Spor Okulları açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Ada ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı.

Çocukların yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmesine katkı sağlamak için açılan Yaz Spor Okullarında voleybol, basketbol, jimnastik, yüzme, masa tenisi, güreş, satranç, badminton ve atletizm branşlarında eğitim verilecek.

KARİZMA SHOW BASKETBOL GÖSTERİSİ

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene Yaz Spor Okulları öğrencileri adeta akın etti.

Halk oyunu, jimnastik ve Karizma Show Basketbol gösterilerinin yer aldığı programda öğrencilerin coşkuları görülmeye değerdi. Karizma Show Basketbol gösterisini öğrenciler ayakta alkışladı.