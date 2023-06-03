Kafkasspor'da Celal Ter güven tazeledi

Yeni sezonda 3.Ligde mücadele edecek olan İnegöl Kafkaspor kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa tekrar Celal Ter Seçildi.BURSA (İGFA)- Kulüp tesislerinde düzenlenen kongrenin ardından açıklama yapan İnegöl temsilcisi Kafkasspor Kulüp Başkanı Celal Ter, "Kafkasspor kurulduğu zamandan beri hiç alt kümeye düşmedi. 3 senedir BAL Ligi'nde mücadele ediyoruz. 3. Senenin sonunda 3.Lig hedefimize ulaştık. Bu hedef için önce inanmak gerekiyordu. İnegölspor'a rakip olmak gibi bir düşüncemiz yok haddimizi biliyoruz. Bizim altyapımız çok güçlü bu altyapımızı artık değerlendireceğiz. Artık profesyonel ligde olduğumuz için maçlarımızı ilçe stadında oynayacağız. Artık her hafta sonu İnegöl'de bir profesyonel lig maçı olacak. Artık tribünlerimizde daha çok kadın göreceksiniz" dedi.

İŞTE YÖNETİM KURULU

Celal Ter’in başkanlığında yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: "Abdulkadir Baykay, Ahmet Sütçü, Aydın Erol, Bahadır Hatuncık, Berkay Şimşek, Erkan Taşdemir, Emir Akıskalı, Emre Şen, Emre Taban, Haydar Özkiraz, Hilmi Beyaz, İbrahim Özcan, İskender Yaprak, İsmail Özbek, Metin Sevinç, Muhammet Çelik, Nazmi Kahraman, Oğuzhan Yenier, Onur Yazıcı, Recai Baykan, Rıdvan Şentürk, Sabahattin Ordu, Sadi Saka, Sami Fergana, Sedat Portakal, Selim Emre Aydın, Şenol Peker, Talat Özcan, Taner Karakaya, Taner Özgül, Ufuk Adıyaman, Zeki Kavaz."