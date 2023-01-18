İzmit’te çocuklar yarıyıl tatilinde yüzmeyi öğrenecek!

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında sömestr dönemi başvuruları başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, çocuklar yüzme öğrenmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 7-14 yaş arası çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde yarıyıl tatilinde de yüzme öğrenecek. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 11.00 ile 15.00 arasında eğitime katılacak olan çocuklar, 6 antrenör ve 1 cankurtaran eşliğinde derslerini sürdürecek.

SON BAŞVURU 23 OCAK

7-14 yaş arası çocukların severek katıldığı “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşecek. Bir aylık eğitimin ardından temel eğitimi geçen çocuklar, İzmit Belediyespor yüzme takımına seçilip, kulüp bünyesinde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılabilme şansı yakalayacak. Yüzme kurslarına son başvuru 23 Ocak tarihine kadar İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yapılacak olup, dersler ise 24 Ocak’ta başlayacak.