Son Dakika

İzmit'te Kamuran Akşar Turnuvası’nın şampiyonu Kocaelispor oldu

SPOR 29.06.2022, 09:11
İzmit'te Kamuran Akşar Turnuvası’nın şampiyonu Kocaelispor oldu

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor’un efsane isimlerinden Kamuran Akşar adına düzenlediği futbol turnuvasının final müsabakasında Yeşilovaspor’u 2-0 mağlup eden Kocaelispor, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in güzide futbol kulüplerinin U11 yaş kategorisinde mücadele eden ekiplerinin yer aldığı ve 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

Cephanelik Spor Tesisleri’nde düzenlenen final organizasyonu, 41 İzmit FK ile Marmara FK arasında oynanan mücadele ile başlayan ve kıran kırana mücadelelere sahne olan karşılaşmada rakibini 1-0’lık skorla mağlup eden 41 İzmit FK, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Sahadan mağlup ayrılan Marmara FK ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

YEŞİLOVASPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Üçüncülük maçı sonrasında Kocaelispor ile Yeşilovaspor şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktı. Rakibi Yeşilovaspor karşısında daha etkili bir görüntü çizen Kocaelispor, müsabakayı 2-0 kazanarak İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Turnuvada yer alan 32 takımın hazır bulunduğu finalde tüm takımlara madalya ve çeşitli hediyeler verilirken, ilk dört sıradaki ekiplere kupa ve madalyaların yanı sıra hediye çeki takdim edildi.

Geleceğin yıldız adaylarına hediyelerini takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki organizasyona katılım yoğun oldu. 

Turnuvanın final programına; Merhum Kamuran Akşar’ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar ve yeğeni Ayberk Akşar, Kocaelispor tarihinin ilk yabancı oyuncuları Safeti ve Yusufi kardeşler, Kocaelispor tarihinin efsane oyuncularından Senad İbriç, Kocaelispor’un eski başkanlarından Rafet Kırgız ve Muammer Çelik, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı Murat Aydın, kent sporunun önde gelen isimleri ile minik futbolcuların aileleri katıldı.

Kupa töreni öncesi yapılan konuşmalarda Kamuran Akşar’ın yeğeni KOÜ Öğretim Üyesi Ayberk Akşar, ailesi adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

Ellerinden geldiği kadar ‘İzmit Unutmaz’ başlığı altında değerleri, anıları, bu kente bırakılan izleri yaşatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "İşte kıymetli Kamuran ağabeyimizin de anısı, hatıraları herkesin belleklerinde halen taze. O bellekler hiçbir şekilde yitip gitmesin. O anılar hep yaşasın, yaşatılsın. Gelecek kuşaklar, o dönemde yaşananları bilsin ki ders alsın. Geçmişine sahip çıkmazsan, geleceğe ufuk açamayız. O yüzden de bu kentin geçmişinde iz bırakan insanları hatırlatmak bizim sorumluluğumuz, görevimiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31