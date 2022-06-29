İzmit'te Kamuran Akşar Turnuvası’nın şampiyonu Kocaelispor oldu

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor’un efsane isimlerinden Kamuran Akşar adına düzenlediği futbol turnuvasının final müsabakasında Yeşilovaspor’u 2-0 mağlup eden Kocaelispor, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’in güzide futbol kulüplerinin U11 yaş kategorisinde mücadele eden ekiplerinin yer aldığı ve 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

Cephanelik Spor Tesisleri’nde düzenlenen final organizasyonu, 41 İzmit FK ile Marmara FK arasında oynanan mücadele ile başlayan ve kıran kırana mücadelelere sahne olan karşılaşmada rakibini 1-0’lık skorla mağlup eden 41 İzmit FK, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Sahadan mağlup ayrılan Marmara FK ise organizasyonu dördüncü sırada bitirdi.

YEŞİLOVASPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Üçüncülük maçı sonrasında Kocaelispor ile Yeşilovaspor şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıktı. Rakibi Yeşilovaspor karşısında daha etkili bir görüntü çizen Kocaelispor, müsabakayı 2-0 kazanarak İzmit Belediyesi Kamuran Akşar Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Turnuvada yer alan 32 takımın hazır bulunduğu finalde tüm takımlara madalya ve çeşitli hediyeler verilirken, ilk dört sıradaki ekiplere kupa ve madalyaların yanı sıra hediye çeki takdim edildi.

Geleceğin yıldız adaylarına hediyelerini takdim eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğindeki organizasyona katılım yoğun oldu.

Turnuvanın final programına; Merhum Kamuran Akşar’ın eşi Nesrin Akşar, oğlu Gökhan Akşar ve yeğeni Ayberk Akşar, Kocaelispor tarihinin ilk yabancı oyuncuları Safeti ve Yusufi kardeşler, Kocaelispor tarihinin efsane oyuncularından Senad İbriç, Kocaelispor’un eski başkanlarından Rafet Kırgız ve Muammer Çelik, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF) Başkanı Murat Aydın, kent sporunun önde gelen isimleri ile minik futbolcuların aileleri katıldı.

Kupa töreni öncesi yapılan konuşmalarda Kamuran Akşar’ın yeğeni KOÜ Öğretim Üyesi Ayberk Akşar, ailesi adına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

Ellerinden geldiği kadar ‘İzmit Unutmaz’ başlığı altında değerleri, anıları, bu kente bırakılan izleri yaşatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "İşte kıymetli Kamuran ağabeyimizin de anısı, hatıraları herkesin belleklerinde halen taze. O bellekler hiçbir şekilde yitip gitmesin. O anılar hep yaşasın, yaşatılsın. Gelecek kuşaklar, o dönemde yaşananları bilsin ki ders alsın. Geçmişine sahip çıkmazsan, geleceğe ufuk açamayız. O yüzden de bu kentin geçmişinde iz bırakan insanları hatırlatmak bizim sorumluluğumuz, görevimiz" diye konuştu.