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İslami Oyunları'nda Azerbaycan karşısındaki 11 'milli' belli oldu
SPOR 14.08.2022, 16:14
U23 Millî Takımımızın, Azerbaycan karşısındaki 11'i belli oldu.KONYA (İGFA) - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu'nu lider bitirerek yarı finale yükselen U23 Millî Takımımız, bugün saat 17.00'de sahaya çıkıyor.
TRT Spor'dan canlı yayınlanacak 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşma için Azerbaycan karşısındaki 11'i belli oldu.
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