Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 18. hafta sonuçları

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 18. Hafta maçları tamamlandı. 22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Sakarya BBSK- Beykoz Belediyesi maçı TRT Spor Yıldız, diğer dört maç ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi 19. Hafta karşılaşmaları 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 18. Hafta Sonuçları:

Nilüfer Bld. 27-28 İzmir BBSK Trabzon BBSK 25-24 Rize Bld. Sakarya BBSK 34-37 Beykoz Bld. Bahçelievler Bld. 33-39 Köyceğiz Bld. Konya BBSK 31-41 Spor Toto

Erkekler Süper Ligi 19. Hafta Programı:

02.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube Bahçelievler Bld. - Konya BBSK 02.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız Beykoz Bld. – Beşiktaş Safi Çimento 02.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube Rize Bld. - Spor Toto 02.04.2024 / 17:00 / THF TV Youtube Köyceğiz Bld. - Nilüfer Bld. 02.04.2024 / 18:00 / THF TV Youtube İzmir BBSK - Sakarya BBSK