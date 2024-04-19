Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde final günü

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Dörtlü Final maçları, bugün Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar ile sona eriyor.ANKARA (İGFA) - THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan ve tek devreli lig usulüne göre oynanan Dörtlü Final'de bugün oynanacak maçlar sonrasında, birinci ve ikinci sırayı alarak Süper Lig'e yükselecek takımlar için kupa töreni düzenlenecek.

Dörtlü Final'de, Erkekler 1. Lig sonunda gruplarında birinci sırayı Seyhan Belediyespor ile Depsaş Enerji AS Hentbol takımları ile Sakarya'da oynanan play-off maçlarında ilk iki sırayı alan Güneysu Spor Kulübü ve Mihalıççık Belediyesi karşılaşıyor.

Dörtlü Final'de oynanan maçlar ve program şöyle:

SEYHAN BLD 33-34 MİHALIÇÇIK BLD

DEPSAŞ ENERJİ AS HENTBOL 37-38 GÜNEYSU

SEYHAN BLD. 33-34 GÜNEYSU

DEPSAŞ ENERJİ AS HENTBOL 31-31 MİHALIÇÇIK BLD

19 Nisan 2024 Cuma

13.00 GÜNEYSU - MİHALIÇÇIK BLD

15.00 SEYHAN BLD. - DEPSAŞ ENERJİ AS HENTBOL