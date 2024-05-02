Kocaeli'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'de yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın 2 km uzunluktaki yolu da asfaltlandı.KOCAELİ (İGFA) - Körfez İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar 118. Sokağın üstyapısı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Yaya kaldırımları mineral parke olarak yenilenen 118. Sokakta deformasyonların, bozulmaların oluştuğu yolda yeniden asfaltlandı. Gidiş-geliş toplam 2 kilometre uzunlukta asfaltlama yapılan 118. Sokak yenilenen yolu ve yaya kaldırımlarıyla konforlu ve güvenli ulaşıma kavuştu.