Yayla yollarına seçim dokunuşu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim dönemi Yuva Mahallesi ziyaretinde vatandaşlara verdiği yol sözü yerine geliyor. Büyükşehir Belediyesi, Yuva Mahallesi Seki Yayla Yolu'nu yeniliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi yayla yollarında bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Elmalı ilçesini Fethiye’ye bağlayan Yuva Mahallesi Seki Yaylası yolunu yeniliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mart ayında Yuva Mahallesi’ne yaptığı ziyaret sırasında vatandaşlardan gelen talep üzerine zaman içinde deforme olan yolu yenileme sözü vermişti.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, virajlarda genişletme çalışması yaparken, şarampolleri temizliyor. Dolgu malzemesi serilen yol, silindir ile sıkıştırılıyor. Büyükşehir ekipleri, toplam 20 kilometre olan grup yolunun 10 kilometrelik kısmında stabilize yol çalışması yapıyor. Yolun belirlenen yerlerine büz konularak olası taşkınların yola zarar vermemesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.