Yeşilli Halk Eğitim Merkezinden örnek proje

Mardin’in Yeşilli İlçesinde Halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen örnek projede her hafta bir okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik saç kesimi ve bakım hizmeti vermeye başladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Avrupa şampiyonu Mardinli kuaför Emrah Bilen’in de içerisinde yer aldığı projede her hafta bir okulda hem kız öğrencilerin hem de erkek öğrencilerin saçları usta kuaförler tarafından saç bakımı yapılıyor.

Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Bilen ile Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ahmet Bacaru etkinlikte hazır bulunarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldular.

Proje hakkında bilgi veren Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Bilen, Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi olarak güzellik ve saç bakımı kurslarımız, her zaman ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin hizmetinde olacağını söyledi.

Proje kapsamında her hafta farklı okullarda bu hizmeti vermeye devam edeceklerini belirten Bilen,” Özellikle kırsal kesimdeki okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin de bu hizmetten yararlanmasının sağlayacağız. Yeşilli Halk Eğitimi Merkezinin bu hizmetinden Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu’nda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararlandı. Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulunda özellikle kırsal kesimden gelen öğrenciler faydalanarak çok mutlu oldular. ”dedi

Global Fashion Progress (GFB) Uluslararası Kuaför Yarışması'nda Avrupa şampiyonu Mardinli kuaför Emrah Bilen ise, Bu proje içerisinde yer aldığım için çok mutlu olduğunu belirterek, projede her hafta bir okulda hem kız öğrencilerin hem de erkek öğrencilerin saçları usta kuaförler tarafından saç bakımı yapıldığını ifade etti.