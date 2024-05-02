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Uludağ Enerji 3.5 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirecek

Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veren Uludağ Enerji, geleceğini sürdürülebilirlik ve yeni nesil teknolojiler odağında inşa ediyor Geçtiğimiz yıl 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren şirket bu yıl yatırımlarını 3,5 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor

EKONOMİ 02.05.2024, 10:29
Uludağ Enerji 3.5 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirecek

Türkiye'nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkın bir nüfusa hizmet veren Uludağ Enerji, geleceğini sürdürülebilirlik ve yeni nesil teknolojiler odağında inşa ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren şirket bu yıl yatırımlarını 3,5 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde toplamda 5 milyonu aşkın nüfusa hizmet sunan Uludağ Enerji, geçen yıl 2 milyar TL yatırım gerçekleştirerek hedefledikleri tüm yatırımları tamamladı. 2024 yılına yüksek bir performans ile başladıklarını ifade eden Uludağ Enerji Grubu CEO’su Sinan Öktem, “Bu yıl başta müşteri memnuniyeti olmak üzere teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda çeşitli projelere 3.5 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 6’SINA HİZMET VERİYOR 14 yıldır hizmet kalitesini artırıp, büyüyerek faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Sinan Öktem, bugün bakıldığında Türkiye nüfusunun yüzde 6’sına hizmet verdiklerini söyledi. Hizmet kalitesine paralel olarak müşteri sayısında her geçen gün artış yaşandığına dikkat çeken Sinan Öktem, “Uludağ Enerji olarak şu anda 2500'ün üzerinde yetkin ve deneyimli çalışma arkadaşımızın da katkılarıyla 4 ilde faaliyet gösteriyoruz. Enerji sektöründe daha etkili ve sürdürülebilir çözümler sunabilmek üzere çeşitli projelere odaklanarak yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle olası enerji krizleri ile başa çıkma konusunda sürekli olarak acil önlem planları geliştiriyor ve şebeke büyüdükçe bu planlarımızı revize ediyoruz. Aynı zamanda olası felaket ve kriz durumlarına karşı da en hızlı müdahaleyi nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve mevcut çalışma sistemimize nasıl devam edeceğimizi ele alarak planlarımızı güncel tutuyoruz” diye konuştu.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM BU YIL DA DEVAM EDECEK 2023 yılının hedeflerini tamamladıklarını bildiren Sinan Öktem, dijital dönüşüm odağındaki projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini açıkladı. 2024 yılına umutlarla başladıklarını vurgulayan Sinan Öktem, “Bu yıl yatırımlarımızı artırarak başarılı grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. 2023 yılında 2 milyar TL’nin üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiştik, bu yıl hedefimiz 3.5 milyar TL’nin üzerine çıkmak. Bu doğrultuda öncelikle şebeke altyapısındaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Çünkü müşteri memnuniyetini sağlamak için bu adımları atmamız gerekiyor. Teknolojik dönüşümümüzü 2024 yılında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Sadece saha yönetimini verimli hale getirecek çalışmalara değil, Türkiye genelinde enerji tasarrufu ve verimliliğine katkı sunacak projelere de odaklanıyoruz” dedi. Enerji tasarrufu ve bilinçlendirme çalışmaları ile hem enerji yönetimini sağlamayı hem de müşterilerin tasarruf etmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Sinan Öktem, bunların yanı sıra paydaşlarıyla iletişimi artırmanın da 2024 yılı öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

 

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