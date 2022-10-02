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Hataylı hentbolcular 4'te 4 yaptı
SPOR 02.10.2022, 13:29
Hataylı hentbolcular ligin dördüncü haftasında da salondan galip ayrılan takım oldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı , ligin 4.haftasında Köyceğiz Belediyespor’u evinde ağırladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan mavi beyazlılar, mücadeleden 35-29 galip ayrıldı.
Rakibine karşı etkili bir savunma ortaya koyan Hatay ekibi, ilk yarıyı 18-13 önde kapattı.
İkinci yarı, kıran kıran bir mücadeleye sahne oldu. Son topa kadar büyük heyecanın yaşandığı maçta, savunma ve hücumda hata yapmayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahadan 35- 29 ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı.
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