Gergin'den Florya'da Saraloğlu'na ziyaret

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Keşanspor’un 3.Ligdeki futbolcularına İrfan Saraoloğlu’nu İstanbul’da ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Keşanspor’un 3.Lig kadrosunda yer alan 2.Lgi ve Süper Lig’de birçok takımın antrenörlüğünü yapan ve Galatasaray Teknik Dirketörü Okan Buruk’un Yardımcı Antrenörlüğü görevini yapan İrfan Saraloğlu’nu Galatasaray’ın Florya Tesislerinde ziyaret eden Gergin, Saraloğlu’na Keşanspor’a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kendisine bir Keşanspor forması hediye etti.

Saraloğlu, ziyaret nedeniyle Gergin’e teşekkür ederek, “Keşanspor’da güzel günler geçirdik, Keşan’ı unutamıyorum ve o günkü futbolcu arkadaşlarımızla da hala görüşüyoruz.” Dedi.

Nehir Gergin de Saraloğlu’nun başarıları ile gurur duyduklarını belirterek kendisine görevinde başarılar diledi.