DAĞDER'in geleneksel turnuvasında kupa sahibini buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla DAĞDER koordinasyonunda 48 takımın katılımıyla düzenlenen ’17. Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası’nda Kocakavacık Spor ile Düvenli Spor takımları finale adını yazdırdı. Penaltıların belirlediği turnuvanın şampiyonu Düvenlispor oldu.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine bağlı dağ köylerinin Bursa’daki sesi olan DAĞDER tarafından bu sene 17’ncisi düzenlenen ‘Geleneksel DAĞDER Futbol Turnuvası’, Bursa MerinosSahası'nda tarihi kalabalık ile finale heyecanı yaşattı.

Bin 800'e yakın taraftarın yaklaşık 700'e yakını bayan seyircisi ile tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Bayan ve erkek folklor ekipleri gösterilerini ayaprken, saha dışında lokma ve çay ikramı yapıldı.

Turnuvanın finaline adını yazdıran Kocakavacık Spor- Düvenli Spor takımları da güzel bir atmosferde maça başladı.

Maç sonucu 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Düvenli Spor 5-3 Kocakavacık Spor Sonucu ile Düvenli Spor turnuvasının şampiyonu oldu.

Turnuva sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, katılımcı takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

DAĞDER Başkanı Yaşar Türk ise, yöre gençlerinin birbirleriyle tanışıp kaynaşması, birlikte iş yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenledikleri turnuvaya desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.