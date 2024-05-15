Keşan’da Çiftçiler Günü kutlandı

Keşan Ziraat Odası önünde toplanan Keşan Ziraat Odası yöneticileri ile çiftçiler burada törenin yapılacağı Cumhuriyert Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar yürüyerek geldi.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Keşan Ziraat Odası Başkan Vekili Muammer Gizlen ve Meclis Başkanı Murat Tabarlı çelenk sunumunu yaptı.

Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Ziraat Odası Başkan Vekili Muammer Gizlen tarafından günün anlam ve önemini belirtne konuşmasını yaptı.

Gizlen konuşmasında şunları söyledi:

“Saygıdeğer Protokol üyeleri, Muhtar arkadaşlarım ve çok kıymetli, Bereketli topraklarımıza değer veren, emek veren, Sevgili çiftçi dostlarım, tarım paydaşlarım, değerli misafirlerimiz, Dünya Çiftçiler Günümüze, hepiniz hoş geldiniz.

Çok kıymetli üretici arkadaşlarım, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu 14 Mayıs 1946 tarihinde kurulduğundan, Bu federasyona üye olan ülkeler, 14 Mayıs Gününü, ‘Dünya Çiftçiler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Bizler de, tüm dünya da bir günlüğüne kutlanan bu günü kutlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Aslında ülkemizdeki Çiftçiler, Moral olarak, kutlama yapacak durumda değildir. Çok zor şartlarda üretim yapmaktadır.

Türkiye de bu Federasyona üye olduğundan, ülkemizde de, yılda bir kez de olsa Çiftçilerin hatırlanmasını sağlayan bir gün. Oysa Sabah uyandığımız ilk dakikalardan gece uykuya dalana kadar Çiftçilerimizin ürettikleri ile yaşamımızı idame ettiriyoruz. Tüm dünya vatandaşlarını ilgilendiren bir meslek grubuyuz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik öneme sahip tarım sektörünün emekçileri üretimden vazgeçer, tarlasını bahçesini satarsa, gelecekte gıdaya erişim çok daha zor olacak, gelecek nesiller için büyük bir tehlike oluşacaktır. Çiftçilerimiz emekli olsa dahi , üretimdeki tüm zorluklara rağmen tarlasını ekip biçerek, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Soframızdaki yemekte ve ekmekte emeği olan tarım sektörü üreticileri her zaman pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir.

TZOB başkanımızın önerisinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Emekli olup hala çalışarak üretim yapan çiftçilerimize, katkı sağladıkları için, tüm çiftçi emeklilere, her ay maaşının dışında, ek olarak, üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğu için, emekli maaşının dışında düzenli destek ödemesi yapılmalıdır. Çünkü Türk Çiftçisi gerçek anlamda emekli olamıyor. Ölene kadar çiftçilik yapıyor.

Tarımda üretim yapan Türk meslektaşlarım, cesur ve cefakar kişilerden oluşmaktadır. Çünkü çokça emek ve büyük harcamalarla yaptıkları üretimden zarar etmelerine, sürekli risk altında olmalarına rağmen, ısrarla vazgeçmeden üretime devam ediyorlar. Çünkü Çiftçilik mesleğine başlarken biliyorlar ki, çiftçilik emek ve yürek işidir. Özellikle, Türk Çiftçilerini her şeye rağmen üretmeye devam ettikleri, karnımızı doyurdukları için. Her şeye rağmen vazgeçmedikleri için çok saygıdeğer buluyorum.

Tarım paydaşlarımızın, cefakar Çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum. İşiniz kolay, veriminiz ve fiyatlar zirvede , Ürününüz güvende, olsun.

Törenimize katıldığınız için, Yönetici arkadaşlarım ve tüm çiftçilerimiz adına hepinize teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından tören Keşan Ziraat Odası Başkanlığı önünde lokma ikramı ile sona erdi.