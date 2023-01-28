BUÜ'de masa tenisi turnuvası sonuçlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi ile Spor, Kültür Sağlık Daire Başkanlığı işbirliğinde yapılan Masa Tenisi Turnuvası tamamlandı.BURSA (İGFA) - Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi ve personel motivasyonunun arttırılması hedefiyle düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, final mücadelelerinin ardından sona erdi. Kadın ve erkeklerin ayrı kategorilerde yarıştığı organizasyonda en iyiler belli oldu. Çekişmeli maçların yapıldığı turnuvada dereceye girenlere madalyaları BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı ve üniversite yöneticileri tarafından takdim edildi.

Yoğun katılımın olduğu organizasyonun kadınlar kategorisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Elvan Arslan 1. olarak tamamladı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli Halide Üzü ikinciliği elde ederken, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimlik Personeli Rengin Eynihan ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü personeli Zübeyde Özdemir üçüncülüğü paylaştı.

Mühendislik Fakültesi personeli Gürbüz Akın Alkan’ın 1.’liğe uzandığı erkekler kategorisinde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü personeli Safi Kavallı ikinci olurken, İç Hizmetler Müdürlüğü personeli Rıdvan Kaya ile Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli İskender Gözütok da üçüncülüğü paylaştı.