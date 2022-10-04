Bursa İnegöl’de 'Motocross' heyecanı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, şehirdeki enduro tutkunu motosikletçilerle birlikte 2 gün süren etkinlik düzenledi. Farklı şehirlerden 100’ü aşkın motocross tutkununu buluşturan organizasyon için özel olarak hazırlanan parkurda, motosiklet tutkunlarının yaptığı gösteriler nefesleri kesti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehirdeki enduro tutkunu motosikletçilerle birlikte hem İnegöl’ün doğal güzelliklerini tanıtmak ve duyurmak hem de adrenalin tutkunları için görsel şovların ve yarışmaların yer aldığı özel bir organizasyon düzenledi.

Adrenalin Fest adıyla gerçekleştirilen organizasyonda, farklı şehirlerden 100’ü aşkın motocross tutkunu İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde buluştu. Kros gösterileri, doğa turları, adrenalin yarışmaları ve yamaç paraşütü şovlarıyla süslenen program, 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerde farklı şehirlerden gelen enduro motosiklet tutkunları, DOSTUM tesislerinde kamp attı. Yüzlerce motosiklet tutkunu, ilk gün İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetmek üzere İnegöllü motocross tutkunları tarafından hazırlanan rotalarda sürüş gerçekleştirdi. Gün boyu farklı güzergahlarda yapılan yolculuklar sırasında İnegöl’ü keşfetme imkanı bulan konuk motosikletçiler, karşılaştıkları manzaralar karşısında İnegöl’e hayran kaldı. Aynı zamanda yamaç paraşütü uçuşları da gerçekleştirilerek DOSTUM’un branşları tanıtıldı.

DOSTUM tesislerinde motocross tutkunlarıyla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de güzel bir hafta sonu etkinliği olduğunu belirterek, "Farklı şehirlerden kros tutkunlarını burada. Hem kendilerini misafir ediyoruz hem de İnegöl Enduro Motosiklet Grubuyla birlikte bir çalışma yapıldı, rotalar belirlendi. Motosikletleriyle gruplarımız bu rotaları gezdiler" dedi.

70 paraşütçü de uçuşlarıyla etkinliğe renk katarken, düzenlenen kros yarışmaları ve gösteriler sonrası dereceye giren motosiklet tutkunlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.