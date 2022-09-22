Bursa İnegöl'de iki sporcu 'Milli Takım'a seçildi

Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış takımında yer alan Sefa Yaman ve Bilal Eltutan, Atina’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası ve Makedonya’da düzenlenecek olan Lider Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek adına milli takıma seçildi.BURSA (İGFA) - Daha önce farklı branşlarda pek çok sporcuyu milli takıma kazandıran İnegöl Belediye Spor Kulübü, 2 sporcusunu daha ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmek adına milli takımlara gönderiyor.

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcusu Sefa Yaman, milli takım kampında gösterdiği başarı ile Yunanistan Atina’da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonasında Boulder disiplininde ve Makedonya’da düzenlenecek olan Lider Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkını elde etti.

Yine spor tırmanış branşının başarılı sporcularından bir diğeri olan Bilal Eltutan da milli takım kampında göstermiş olduğu başarı ile Makedonya’da düzenlenecek Lider Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.