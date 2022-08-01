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Bursa'da Osmangazili genç raketten büyük başarı
SPOR 01.08.2022, 12:49
Bursa'da Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası’nda göz doldurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
7 ülkeden toplam 273 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili Veysel Taşdemir damga vurdu. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvada üstün performans sergileyen Taşdemir, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne oturdu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek vaat eden genç sporcuyu kutladı.
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