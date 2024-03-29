Basketbolda Bursa derbisinin galibi TOFAŞ oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25 Haftasında TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım’ı 89-95 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25. Haftasında TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım’ı 89-95 mağlup etti.Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25. Haftasında Bursa derbisi heyecanı yaşandı.
TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunda Bursaspor etkili olan TOFAŞ ekibi oldu. 14-24.
İkinci çeyrekte ritmini bulamayan yeşil beyazlı ekip oyuna hakimiyet kurmakta güçlük çekti. Soyunma odasına 39-51 konuk ekibin üstünlüğü ile gidildi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde taraftarın desteği ile Bursaspor oyuna geri döndü. Aradaki farkı eriten ev sahibi ekip final periyoduna 68-71 girdi.
Son çeyrek kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin bitimine 5 dakika 33 saniye kala Bursaspor skoru 80-80’e getirdi. Karşılıklı sayıların ardından TOFAŞ Bursa derbisini 89-95 kazandı.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner
Bursaspor İnfo Yatırım: Michael Young 18, Erick Neal, Ömer Utku Al 2, Davis Michineau 14, Semih Erden 8, Berk Can Akın, Ahmet Can Duran, Anthony Brown 25, Sarper David Mutaf 11, Mehmet Atalan, Metin Türen, Johny Hamilton 11
Baş antrenör: Serhan Kavut
TOFAŞ: Özgür Cengiz, Cassius Winston 24, Tevfik Akdamar 3, Caleb Homesley 18, Batın Tuna, Tolga Geçim 7, Can Çevikel, Marcus Denmon 12, Ege Demir, J.J. Obrien 16, Austin Willey, Mustafa Kurtuldum 3
Baş antrenör: Orhun Ene
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|29
|13