Haftanın ilk gününde yurtta hava nasıl?

Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı haftanın ilk gününde, Orta Anadolu ile kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağış, güneyden ve iç kesimlerde ise toz taşınımı bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenirken, güney ve iç kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca günlük raporunda ikisi kuvvetli, bir toz taşınım uyarısında bulundu.

Uyarılarda kuvvetli yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.