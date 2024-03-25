Soma Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma’da Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nın açılışına katıldı. Dualar eşliğinde Ülkü Ocaklarının açılışı gerçekleştirilirken, açılışın ardından Soma Ülkü Ocakları tarafından ilçe halkına iftar yemeği verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Soma ilçe ziyaretinde Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nın açılışına katıldı. Açılışta Başkan Ergün’e MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhur İttifakı Soma Belediye Başkan Adayı Egemen Bülent Türkmen, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatları eşlik etti. Başkan Ergün, Ülkü Ocaklarının yeni binası önünde İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve teşkilat mensupları tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı. Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı önünde yeni binanın hayırlı olması için dualar edildi. Duanın ardından konuşan Başkan Ergün, "Ülkü Ocaklarının açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle bir açılışı yapmak benim için en büyük mutluluklardan bir tanesi. Yarınlarımıza sahip çıkacak bu yuvanın açılması en büyük mutluluklardan bir tanesi. Emeği geçen, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri yeni binada incelemelerde bulundu.

Açılışın Ardından İftara Katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve beraberindeki heyet, Soma programında Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak, Soma programını tamamladı.