Murat Kurum'dan ilk paylaşım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklanması ardından ilk resmi paylaşımını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız" diyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Hazırız Kararlıyız" mesajı verdi.

Kurum, videolu paylaşımında, "Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız#HazırızKararlıyızYeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL,… pic.twitter.com/sHbqQQGP5F— Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024