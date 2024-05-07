Bursa'da bir lisede ilginç olay

Bursa Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinde bir öğretmenin, öğrenciye şiddet uyguladığı ve küfür ettiği anlar bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesinde bulunan Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesinde meydana geldi.

Ders esnasında felsefe öğretmeni A.E., 12. sınıf öğrencisi B.A. ile sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından öfkesin kontrol edemeyen felsefe öğretmeni A.E., 12. sınıf öğrencisi B.A.'ya önce küfür edip ardından da kafasına yumrukla vurdu.

Olay, aynı sınıftaki bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Olayla ilgili okul müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğünün ne yapacağı merak konusu oldu.